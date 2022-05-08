Muğla’da kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! 100’e yakın kadının fotoğraf ve videoları çıktı

KAPININ ALTINDAN KAYDA ALMIŞ

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sınırsızlık Meydanı'nda meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.