Muğla’da kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! 100’e yakın kadının fotoğraf ve videoları çıktı
Muğla'da kadınlar tuvaletinde çekim yapan sapık tutuklandı. Tutuklanan şahsın cep telefonunda hemen hemen 100 kadının fotoğraf ve videosu bulundu. İşte mide bulandıran tacizin ayrıntıları…
Cep telefonunun fotoğraf galerisinde hemen hemen 100 kadının görüntüleri olan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
KAPININ ALTINDAN KAYDA ALMIŞ
Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sınırsızlık Meydanı'nda meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
CEP TELEFONUNDAN 100'E YAKIN MAĞDUR KADININ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin işsiz M.S., olduğunu belirledi. Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda inceleme yapıldı. M.S.'nin telefonunda 100'e yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı.
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