Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor? 10 Mayıs 2022 merkür retrosu burçlara etkisi nedir? 2022 Merkür retrosu tarihleri

Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor? Merkür retrosu 2022 yılında dört kez gerçekleşecek. Merkür retrosu burçlara göre farklı etkiler gösteriyor. Yılın ikinci retrosu 10 Mayıs'ta başlarken, retronun biteceği tarih gündeme geldi. Merkür gerilemesi olarak da adlandırılan merkür retrosu, en yaygın astrolojik olaylardan biridir. Uzmanlar her yıl üç kez yaşanan bu gerilemenin, 2022 yılında dört kez gerçekleşeceğini bildirdi. Peki, erkür gerilemesi ne zaman bitiyor? 10 Mayıs 2022 merkür retrosu burçlara etkisi nedir? İşte 2022 merkür retrosu tarihleri...

10 MAYIS MERKÜR GERİLEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Astroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta başlayacak merkür gerilemesi 4 Haziran'da sona erecek. Haziran'da sona ermesi beklenen Merkür Retrosu, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşecek.