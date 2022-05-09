Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor? 10 Mayıs 2022 merkür retrosu burçlara etkisi nedir? 2022 Merkür retrosu tarihleri
Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor? Yılın ikinci merkür retrosu 10 Mayıs'ta başladı. Merkür'ün geri gitmesi olarak bilinen retro döneminin burçlara nasıl etki edeceği merak ediliyor. Öte yandan merkür retrosunun biteceği tarih de merak edilmeye başlandı. Peki, merkür gerilemesi ne zaman bitiyor? 10 Mayıs 2022 merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte 2022 merkür retrosu tarihleri...
Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor? Merkür retrosu 2022 yılında dört kez gerçekleşecek. Merkür retrosu burçlara göre farklı etkiler gösteriyor. Yılın ikinci retrosu 10 Mayıs'ta başlarken, retronun biteceği tarih gündeme geldi. Merkür gerilemesi olarak da adlandırılan merkür retrosu, en yaygın astrolojik olaylardan biridir. Uzmanlar her yıl üç kez yaşanan bu gerilemenin, 2022 yılında dört kez gerçekleşeceğini bildirdi. Peki, erkür gerilemesi ne zaman bitiyor? 10 Mayıs 2022 merkür retrosu burçlara etkisi nedir? İşte 2022 merkür retrosu tarihleri...
10 MAYIS MERKÜR GERİLEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Astroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta başlayacak merkür gerilemesi 4 Haziran'da sona erecek. Haziran'da sona ermesi beklenen Merkür Retrosu, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşecek.
MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ NELER?
2022 yılının ikinci retrosunda, bazı iletişim becerilerinizin körelirken; yanlış anlaşılmalar sebebi ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yaşanan tartışmalarda sert tavırlar sergilememeniz ve gaflarda bulunmamanız önerilidir.
10 Mayıs'ta merkür retrosundan etkilenecek burçlar:
* Kova
* Balık
* Aslan
* Başak
2022 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ
İşte 2022 merkür retrosunun başlangıç ve bitiş tarihleri:
* 14 Ocak'ta başlayan merkür retrosu 6 Şubat'ta bitecek.
* 10 Mayıs'ta başlayan merkür retrosu, 4 Haziran'da bitecek.
* 9 Eylül'de başlayan merkür retrosu, 3 Haziran'da bitecek.
* 29 Aralık'ta başlayan merkür retrosu, 20 Ocak 2023'te bitecek.
MERKÜR RETROSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Merkür retrosunda, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri sonraya ertelemeye gayret edin. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.
Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.
Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.
Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.
Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu retro sonrası yapmanız önerilir. Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür retrosu yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denilir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.
Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.
En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür retrosu İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.
Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.
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