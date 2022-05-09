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En son 1972’de görülmüştü! İzmit Körfezi’ne dev orkinos balığı vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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En son 1972’de görülmüştü! İzmit Körfezi’ne dev orkinos balığı vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cansız orkinos balığı kıyıya vurdu. İzmit Körfezi'nde 1972 senesinden bu yana rastlanmayan orkinoslar, en son geçen aylarda bir dalgıç tarafından su altı kamerası ile görüntülenmişti.

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda cansız orkinos balığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kilolarca ağırlığındaki dev orkinos balığı, zabıta ekiplerince güçlükle kaldırıldı.

YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Sahile vuran orkinosun ne zaman ve neden öldüğü belirlenemezken, incelenmek üzere yetkililere teslim edildi.

50 YIL SONRA İLK DEFA!

Öte yandan, İzmit Körfezi'nde 1972 yılından bu yana görünmeyen orkinoslar, en son geçtiğimiz aylarda bir dalgıç tarafından su altı kamerasıyla görüntülenmişti.

En son 1972’de görüldü! İzmit kıyılarına vurdu EN SON 1972'DE GÖRÜLDÜ! İZMİT KIYILARINA VURDU

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