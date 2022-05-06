İstanbul’un göbeğinde terör estirdi! Trafikte maganda dehşeti

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil hazırlığı için Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ali Naim Küçük, sıkışan trafikte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini gördü. Bunun üzerine Küçük, emniyet şeridini ihlal edip yolun sağından hızla geçmeye çalışan sürücüye engel olmak için aracıyla yolu ortaladı.

Arkadan gelen sürücü, Ali Naim Küçük'ün engeline takılınca diğer sürücüler gibi aracıyla sıkışan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Bir süre sonra Trafik açılınca arkadan gelen sürücü, direksiyonunu Ali Naim Küçük'ün aracının önüne kırarak yolunu kesti. Ardından küfürler etmeye başladı. Bu esnada araçta 5 buçuk yaşında kızı ve 2 yaşında oğluyla araçta olan Küçük, araçtan inmedi.