Kargo teslimat kodunu paylaştı olanlar oldu! 100 bin liralık bilgisayarı böyle çalındı

Bilgisayarın satıldığını farkeder etmez harekete geçen S.Ç., kendisini kargo görevlisi gibi tanıtarak, alışveriş sitesini aradı. Ürünü satın alan kişiye ulaşılamadığını söyleyerek satıcıya ait kimlik bilgileri ve iletişim numarasını öğrendi. Satıcıyı arayarak ihtiyaç duyduğu bilgileri alan şüpheli S.Ç., daha sonra ürünü satın alan E.Y.'yi aradı. Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.'den de paketin teslimat kodunu istedi. Şüpheli S.Ç., öğrendiği teslimat koduyla kargo firmasına gitti. Burada da kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.