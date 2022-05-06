06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2022
ABONE OL
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Dedektör köpeği de kullanılarak kamyonette yapılan aramada, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgi üzerine takibe aldıkları kamyoneti Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Dedektör köpeği de kullanılarak kamyonette yapılan aramada, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA