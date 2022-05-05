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Denize düşen Türk kaptanının mucize kurtuluşu! 3 gün sonra sağ bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Denize düşen Türk kaptanının mucize kurtuluşu! 3 gün sonra sağ bulundu

QUORN adlı geminin Türk kaptanı Erhan Seçkal, Vietnam'a seyrederken birdenbire kayboldu. Gemide ve denizde yapılan aramada izine rastlanmayan Seçkal, 3 gün sonra balıkçılar tarafından sağ olarak bulundu.

Zodiac Maritime Şirketine ait Quorn isimli geminin Kaptanı Erhan Seçkal, 2 Mayıs Pazartesi günü çalıştığı gemide kayboldu. Gemide bulunamamasının ardından durum kara ekiplerine bildirildi ve Erhan Seçkal'ın denize düştüğü tahmin edilen konumda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaptanın yakınları da Türk Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan destekte bulunarak Bali'de tekrar arama kurtarma çalışmaları başlaması için talepte bulundu ve iki kurum tarafından çalışmaların yeniden başlaması için girişimlerde bulunuldu.

BALIKÇILAR TARAFINDAN BULUNDU

Erhan Seçkal, 3 günün sonunda Bali'de balıkçılar tarafından bulundu. Seçkal, kısa sürede karaya çıkartılarak en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

GÜNEŞ YANIKLARI OLUŞTU

Kaptan Seçkal'ın vücudunda güneş yanıkları olduğu tedavisinin hastanede yapıldığı, güneş yanıkları dışında genel sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

TAHTA PARÇASINA TUTUNDU

Erhan Seçkal'ın gemiden düştüğü anı hatırlamadığı, düştükten sonraki zamanı hatırladığı ve bir tahta parçasına tutunarak karaya çıkmaya çalıştığı ifade edildi.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Denizcilik Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; ''Liberya bayraklı QUORN isimli geminin kaptanı Erhan SEÇKAL'ın 02.05.2022 tarihinde Bali Adası'nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiştir.

Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalırken, balıkçılar tarafından iki buçuk gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılan SEÇKAL'ın durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Denizcimize acil şifalar diliyoruz. Şükürler olsun!'' ifadeleri kullanıldı.

EŞİ SOSYAL MEDYADAN SESLENMİŞTİ

Erhan Seçkal'ın eşi Züleyha Seçkal da, sosyal medya üzerinden yetkililere yardım çağrısında bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın, Kapt. Erhan Seçkal'ın bulunması ile ilgili tüm kurumlar ile temas halinde olduğu öğrenilmişti.

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