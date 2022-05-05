Denize düşen Türk kaptanının mucize kurtuluşu! 3 gün sonra sağ bulundu

Kaptanın yakınları da Türk Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan destekte bulunarak Bali'de tekrar arama kurtarma çalışmaları başlaması için talepte bulundu ve iki kurum tarafından çalışmaların yeniden başlaması için girişimlerde bulunuldu.