Almanlar İstanbul Boğazı’nın ’klorofil yoğunluğu’ haritasını paylaştı! İklim değişikliği sonuçları alınacak

DLR, uydunun bu ilk görevinde yalnızca cihazın kalibre edileceğini ve hassas ayarlarının yapılacağını ifade etti. DLR çevreci uydunun nasıl çalıştığı konusunda yaptığı açıklamada, "Dünya yüzeyindeki her madde, güneş ışığını kendine özgü bir şekilde yansıtır ve spektral bir imza bırakır. EnMAP, bu 'renkli parmak izini' ölçüm cihazı yardımıyla tanıyabilir, ayırt edebilir ve haritalayabilir" ifadelerini kullandı.