Kartal’da keçiyi telef eden pitbull köpeği yakalandı! Sahibine cezai işlem yapıldı
İstanbul’un Kartal ilçesinde vatandaşa ait bir keçi, pitbull türü bir köpeğin saldırısı sonucu telef oldu. Emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında işlem yapıldı. Pitbull köpeği de belediyenin veteriner işleri müdürlüğüne teslim edildi.
Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesi Gülden Caddesinde 2 Mayıs Pazartesi günü saat 19.50 sularında C.T. adlı vatandaşa ait bir keçi, pitbull türü başka bir köpeğin saldırısı ardından telef oldu.
YERİ TESPİT EDİLDİ
Olay a ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda pitbull cinsi köpeğin aynı mahalledeki müstakil bir ikamette bulunduğu belirlendi.
SAHİBİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Adreste yapılan kontrol sonucu muhafaza altına alınan köpek, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.
Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen C.U. (29) isimli şahıs, "5199 sayılı kanuna muhalefet" suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
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