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İstanbul Fatih'te kaçak göçmen operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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İstanbul Fatih’te kaçak göçmen operasyonu

Fatih'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 200 kaçak göçmen yakalandı. Denetimlerde yakalanan 200 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Meydanı ve çevre sokaklarda yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı.

Drone kullanılan denetimlerde, ekipler havadan çekilen görüntülerle yönlendirildi.

Denetimlerde yakalanan 200 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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