Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan trafik güvenliğini artıracak proje! Pilot uygulama Konya'da başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Trafik Güvenliği Analiz Platformu" ile trafik kazalarının azaltılması, trafik güvenliğinin artırılmasını sağlayacak.
Bakanlık, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında "akıllı şehir dönüşümleri"nin hızlandırılması ve teknik kapasitenin yükseltilmesi amacıyla pilot uygulama çalışmalarına başladı.
Şehirlerin ortak sorunu olarak öne çıkan, çevreden sağlığa, altyapıdan enerjiye kadar birçok şehir unsuruna doğrudan temas eden "ulaşım", pilot uygulamaların ana teması olarak seçildi.
Bakanlık bu kapsamda 2022 ve 2023 içerisinde ulaşıma yönelik çeşitli projeler gerçekleştirilecek.
"Trafik Güvenliği Analiz Platformu" da bunlar arasında bulunuyor.
Proje, akıllı ulaşım unsurları kullanılarak seyahat sürelerinin kısaltılması ve ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi ile can ve mal güvenliğinin korunmasından hareketle, etkin şekilde kullanılacak veriler aracılığıyla trafik güvenliğine yönelik karar destek mekanizmasının oluşturulmasını içeriyor.
Bu kapsamda yol altyapısı, trafik bilgileri, iklimsel koşullar ve kaza verileri gibi yol güvenliğine dair farklı kurumlar ve paydaşlarca derlenen veriler tek merkezde toplanacak.
Geçmiş kaza verileri, yol durumları, mevsimsel koşullar gibi trafik güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek büyük veri analiz edilecek, kaza unsurlarının ilişkileri irdelenecek ve kaza nedenleri yapay zeka teknolojileri kullanılarak ele alınacak.
Pilot uygulaması Konya Büyükşehir Belediyesince test edilecek projeyle, ülke ölçeğinde trafik kazalarının azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması ve veriye dayalı karar destek sistemlerine katkı sağlanması hedefleniyor.
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