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Esenyurt'ta gece vakti mahalle mahşer yerine döndü! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Esenyurt’ta gece vakti mahalle mahşer yerine döndü! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Yaralılar var

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda taciz iddiası ortalığı birbirine kattı. Edinilen bilgilere göre mahallede yürüyen genç kız, sapkın bir grup tarafından taciz edildi. Olayı gören mahalleli de tacizde bulunduğu iddia edilen kişileri bıçakladı.

Olay gece saat 00.45 sularında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı.

3 KİŞİ GENÇ KIZI TACİZ ETTİ

İddiaya göre 3 kişinin olduğu bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu.

MAHALLELİ KAYITSIZ KALMADI

Bu durumu fark eden mahalleli başka bir grup, tacizde bulunan gruptaki 2 kişiyi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahısları hastaneye kaldırdı. Emniyet ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Taciz olayı mahalleyi savaş alanına çevirdi TACİZ OLAYI MAHALLEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

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