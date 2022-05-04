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Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Anneler Günü hakkında her şey

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Anneler Günü hakkında her şey

Anneler Günü ne zaman? Annelerimiz hiçbir gün unutulmasa da, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yılın bir günü sembolik olarak annelere ayrılıyor. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün gelmesiyle birlikte, annelere hediyelik için araştırmalar başladı. Hediye seçenekleri arasında en çok mücevher, takı, aksesuar, hazır giyim ve elektronik ürünleri tercih edilirken, alternatif hediye seçeneklerini yazımızda ele aldık. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? İşte cevaplar...

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü'ne kısa süre kaldı. Yurt içi ve yurt dışından Anneler Günü için çiçek sektöründe hareketlilik arttı. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü için hediye arayışında olan vatandaşlar, bu özel günün hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? İşte haberin detayları...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanılır. Anneler Günü 2022 yılında 8 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINABİLİR?

* Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

* Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

* Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

* En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

* Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

* Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

* Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

* Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

* Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.

* Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka...

* Annenizin bir cep telefonuna ihtiyacı varsa ve bütçeniz buna uygunsa akıllı bir cep telefonu da tercih edebilirsiniz. Bütçeniz uygunsa altın kolye, bileklik veya çeşitli takılara yönelebilirsiniz. Anneniz tesettürlü ise eşarp da iyi bir tercih olabilir.

* Anneler Günü'nde şık bir bluz, kot pantolon da tercih edilebilir. Bunun dışında Anneler Günü'nde kitaplar da hediye olarak tercih edilebilir. Mutfak ile haşır neşir olan anneler için mutfak eşyaları da değerlendirilebilir.

ANNELER GÜNÜ NEDİR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanılır. Bu özel günde anneleri onurlandırmak için çeşitli hediyeler alınır.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1864'te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10'uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna'ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia'lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi.

Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir.

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