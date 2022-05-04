Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Anneler Günü hakkında her şey

* Annenizin bir cep telefonuna ihtiyacı varsa ve bütçeniz buna uygunsa akıllı bir cep telefonu da tercih edebilirsiniz. Bütçeniz uygunsa altın kolye, bileklik veya çeşitli takılara yönelebilirsiniz. Anneniz tesettürlü ise eşarp da iyi bir tercih olabilir.

* Anneler Günü'nde şık bir bluz, kot pantolon da tercih edilebilir. Bunun dışında Anneler Günü'nde kitaplar da hediye olarak tercih edilebilir. Mutfak ile haşır neşir olan anneler için mutfak eşyaları da değerlendirilebilir.