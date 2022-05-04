Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Anneler Günü hakkında her şey
Anneler Günü ne zaman? Annelerimiz hiçbir gün unutulmasa da, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yılın bir günü sembolik olarak annelere ayrılıyor. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün gelmesiyle birlikte, annelere hediyelik için araştırmalar başladı. Hediye seçenekleri arasında en çok mücevher, takı, aksesuar, hazır giyim ve elektronik ürünleri tercih edilirken, alternatif hediye seçeneklerini yazımızda ele aldık. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? İşte cevaplar...
Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü'ne kısa süre kaldı. Yurt içi ve yurt dışından Anneler Günü için çiçek sektöründe hareketlilik arttı. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü için hediye arayışında olan vatandaşlar, bu özel günün hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? İşte haberin detayları...
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü, Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanılır. Anneler Günü 2022 yılında 8 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
* Annenizin bir cep telefonuna ihtiyacı varsa ve bütçeniz buna uygunsa akıllı bir cep telefonu da tercih edebilirsiniz. Bütçeniz uygunsa altın kolye, bileklik veya çeşitli takılara yönelebilirsiniz. Anneniz tesettürlü ise eşarp da iyi bir tercih olabilir.
* Anneler Günü'nde şık bir bluz, kot pantolon da tercih edilebilir. Bunun dışında Anneler Günü'nde kitaplar da hediye olarak tercih edilebilir. Mutfak ile haşır neşir olan anneler için mutfak eşyaları da değerlendirilebilir.
Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir.
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