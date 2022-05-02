Dolandırıcıların son kurbanı hakim oldu
Yasadışı Forex yaptıran dolandırıcıların kurbanı bu kez İstanbul'da görev yapan bir hakim oldu. Sosyal medya üzerinden mesaj atarak hakimi 100 bin lirasından eden çetenin altından büyük bir suç örgütü çıktı. Aralarında hakimin de olduğu yaklaşık 22 mağduru 1 milyon lira dolandıran suç örgütü, hakimin şikayeti sonrası yapılan operasyonla yakayı ele verdi. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen 12 şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, savcılık forex vurgunuyla ilgili tüm detayları araştırmaya devam ediyor.
Döviz ticareti olarak bilinen Forex piyasasındaki dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Forex dolandırıcıları, bu sefer kendilerine kurban olarak bir İstanbul'da görev yapan bir hakimi seçti. Sosyal medya üzerinden sahte profiller oluşturan dolandırıcılar, hakime mesaj atıp daha çok para kazandıracaklarına dair iddialarda bulunarak hakimi ağına düşürdü.
SOSYAL MEDYADAN HAKİME YAZDILAR
İstanbul'da görev yapan bir hakime iddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce Instagram adlı sosyal medya platformundan bir mesaj geldi. Gelen mesajda Forex adlı yatırım piyasasında daha çok para kazanması için iletişime geçmesinin yeterli olacağı yazılıydı. 'Forex'ten daha çok para kazanmak ister misin' şeklindeki mesajı gören hakim, dolandırıcıların oyununa düşerek hesap numarasını atınca olanlar oldu.
100 BİN LİRASI GİDİNCE SAVCILIĞA KOŞTU
Banka hesabına baktığında 100 bin lirasının yok olduğunu gören hakim, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayınca soluğu savcılıkta aldı.
Yaşadığı mağduriyeti anlatarak şebeke hakkında suç duyurusunda bulunan hakimin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mersin, Adana, Van ve İstanbul olmak üzere geçtiğimiz günlerde 4 ayrı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı ve 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
TOPLAM VURGUN 1 MİLYON LİRA
Vurguna giden süreç adım adım araştırırken dolandırıcılığın altından büyük bir suç örgütü çıktı. Hakimin de aralarında olduğu yaklaşık 22 mağdurun 1 milyon lira dolandırıldığı belirlenerek örgüte üye olduğu iddia edilen 30 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Yaşadığı mağduriyeti anlatarak şebeke hakkında suç duyurusunda bulunan hakimin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mersin, Adana, Van ve İstanbul olmak üzere geçtiğimiz günlerde 4 ayrı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı ve 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
TOPLAM VURGUN 1 MİLYON LİRA
Vurguna giden süreç adım adım araştırırken dolandırıcılığın altından büyük bir suç örgütü çıktı. Hakimin de aralarında olduğu yaklaşık 22 mağdurun 1 milyon lira dolandırıldığı belirlenerek örgüte üye olduğu iddia edilen 30 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
ÖRGÜT LİDERİ DAHİL 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimlikte de savunmalarını tekrarlayan 30 şüpheliden 18'i adli kontrol tedbirlerinin uygulanması koşuluyla serbest bırakılırken aralarında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mehmet B.'nin de yer aldığı 7 şüpheli 'Suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, öte yandan 5 şüpheli de 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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