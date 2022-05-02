Dolandırıcıların son kurbanı hakim oldu

TOPLAM VURGUN 1 MİLYON LİRA

Vurguna giden süreç adım adım araştırırken dolandırıcılığın altından büyük bir suç örgütü çıktı. Hakimin de aralarında olduğu yaklaşık 22 mağdurun 1 milyon lira dolandırıldığı belirlenerek örgüte üye olduğu iddia edilen 30 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Yaşadığı mağduriyeti anlatarak şebeke hakkında suç duyurusunda bulunan hakimin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mersin, Adana, Van ve İstanbul olmak üzere geçtiğimiz günlerde 4 ayrı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı ve 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.