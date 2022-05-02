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Bursa’da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Bursa’da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde şoförünün hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle 4 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul-İzmir-Bursa otoyolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 61 HD 716 plakalı otomobil, daha bilinmeyen bir sebepten sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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