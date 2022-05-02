Bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan'ı Şerif'e dün veda edildi. Sabah kılınan bayram namazının ardından Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'nda mezar ziyareti yapacak olan vatandaşlar, mezar ziyaretinin ne zaman yapılacağını ve okunması gereken duaları araştırıyor. Peki, bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Ramazan Bayramı kabir ziyaretinde okunacak dualar neler? İşte haberin detayları...

MEZAR ZİYARETİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahreti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Kabirlerin haftada bir gün, özellikle Cuma veya Cumartesi günleri, ayrıca arefe ve bayram günleri ziyaret edilmesi iyidir. Zira Hz. Peygamber'in genellikle bu günlerde kabir ziyaretinde bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.