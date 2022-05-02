Bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Ramazan Bayramı kabir ziyaretinde okunacak dualar neler?
Bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan-ı Şerif'e veda edildi. Ramazan'ın ardından bayrama kavuşan vatandaşlar, mezar ziyaretinin ne zaman yapıldığını araştırmaya başladı. Öte yandan mezarlık ziyaretinde hangi duaların okunması gerektiği de merak ediliyor. Peki, bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Ramazan Bayramı kabir ziyaretinde okunacak dualar neler? İşte cevaplar...
Bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan'ı Şerif'e dün veda edildi. Sabah kılınan bayram namazının ardından Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'nda mezar ziyareti yapacak olan vatandaşlar, mezar ziyaretinin ne zaman yapılacağını ve okunması gereken duaları araştırıyor. Peki, bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Ramazan Bayramı kabir ziyaretinde okunacak dualar neler? İşte haberin detayları...
MEZAR ZİYARETİ NE ZAMAN YAPILIR?
Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahreti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Kabirlerin haftada bir gün, özellikle Cuma veya Cumartesi günleri, ayrıca arefe ve bayram günleri ziyaret edilmesi iyidir. Zira Hz. Peygamber'in genellikle bu günlerde kabir ziyaretinde bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.
Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), geceleri Baki' kabristanına gelir ve "Müminler yurdunun sakinleri, sizlere selam olsun. İnşaallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim; Allah'ım, Baki' kabristanında bulunanları bağışla." (Müslim, Cenâiz, 102) diye dua ederlerdi. Kabir ziyaretinde bulunan kişinin ölü için dua etmesi ve Kur'an okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması uygun olur.
Ancak, kabir ve türbe ziyaretlerinde İslam'ın özüne ve tevhid anlayışına ters düşen, itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin parmaklık ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak İslam ile bağdaşmaz. Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek; bu zatların duaları kabul ettiğine, ilâhi kudretlerinin olduğuna inanmak doğru olmadığı gibi, bir kısım ihtiyaç ve dilekleri onlara arz etmek, kendilerinden medet ummak, bu ziyaretleri dinî bir vecibe gibi telakki etmek; bez bağlamak, mum yakmak, kurban kesmek, şeker vb. yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek gibi davranışlarda bulunmak da, tevhid dini olan İslam'la bağdaşmaz. Ölen kişilerden medet ummak ve onlardan bazı şeyler beklemek iman açısından tehlikeli bir davranıştır."
KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR
Kabri ziyaret eden kişi ayakta kıbleye karşı veya ölünün yüzüne karşı durarak dua etmeli, şu mealdeki duayı okumalıdır:
"Essalamü aleyküm... Ey mü'minler yurdunun sâkinleri. Bizler de inşaallah sizlere kavuşacağız. Allahü Teâlâ'dan bizim ve sizin için afiyet, ahiretle ilgili korkulardan korunma ve selamet dilerim."
Resulullah Efendimiz (Salat ve selam olsun ona) Baki' kabristanını ziyaret ettiğinde böyle selam verirlerdi.
KABİR ZİYARETİNDE YAPILMAMASI GEREKENLER
Kabirleri haftada bir gün, bilhassa cuma ve cumartesi günleri gidip ziyaret etmek erkekler için menduptur. Salih zatların kabirleri teberrük (bereketlenmek) için ziyaret edilir.
Velev ki, uzak bir yerde bulunmuş olsun, bu hususta yolculuk yapmak (yapılması uygun görülen davranıştır) menduptur. Yaşlı kadınlar da ibret almak, bereketlenmek için kabirleri ziyaret edebilirler. Bunda bir beis (sakınca) yoktur. Bir fitne korkusu olursa caiz olmaz.
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- Bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Ramazan Bayramı kabir ziyaretinde okunacak dualar neler?
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