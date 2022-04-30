Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan ayı son günü ne zaman? Ramazan orucu ne zaman bitecek?
Arefe günü oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı 02 Mayıs'ta başlayacak. Yarın ise Ramazan Bayramı arefesi. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de Arefe Günü oruç tutulup tutulmayacağı oldu. Peki, Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan ayı son günü ne zaman? Ramazan orucu ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02-03-04 Temmuz'da idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala Arefe Günü hakkında bazı sorular araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının son orucunun hangi gün tutulacağını merak eden vatandaşlar, arafe günü oruç tutulup tutulmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan ayı son günü ne zaman? Ramazan orucu ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
01 Mayıs Pazar arefe günü tutulacak oruç ile on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda edilecek. Ramazan Bayramı arefesi, Ramazan ayının son günüdür. Bu kapsamda Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutulacak.
Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.
İihlas suresi'nin fazileti: İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.
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