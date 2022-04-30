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Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan ayı son günü ne zaman? Ramazan orucu ne zaman bitecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan ayı son günü ne zaman? Ramazan orucu ne zaman bitecek?

Arefe günü oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı 02 Mayıs'ta başlayacak. Yarın ise Ramazan Bayramı arefesi. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de Arefe Günü oruç tutulup tutulmayacağı oldu. Peki, Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan ayı son günü ne zaman? Ramazan orucu ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02-03-04 Temmuz'da idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala Arefe Günü hakkında bazı sorular araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının son orucunun hangi gün tutulacağını merak eden vatandaşlar, arafe günü oruç tutulup tutulmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan ayı son günü ne zaman? Ramazan orucu ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

01 Mayıs Pazar arefe günü tutulacak oruç ile on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda edilecek. Ramazan Bayramı arefesi, Ramazan ayının son günüdür. Bu kapsamda Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutulacak.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dinine göre, bir yılda bulunan 5 özel günde oruç tutmak mekruhtur. Mekruh demek de harama yakın derecede olan bir davranıştır ve bu 5 günde oruç tutmak bu şekilde sayılır.

Oruç tutulması mekruh olan 5 günler arasında; Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın 4 günü yer almaktadır. Ramazan Bayramı'nda ilk gün oruç tutmak mekruhtur ancak kalan günlerde oruç tutmanın herhangi bir zararı yoktur ve tutulabilir.

Oruç tutmanın yasak olduğu bu 5 günde, müminlerin sofra kurarak fakirlerle ve dostlarla oturup yemek yemesi tavsiye edilmektedir. Bu sebepten dolayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü oruç tutulması mekruhtur.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

İihlas suresi'nin fazileti: İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.

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