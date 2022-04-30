Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02-03-04 Temmuz'da idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala Arefe Günü hakkında bazı sorular araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının son orucunun hangi gün tutulacağını merak eden vatandaşlar, arafe günü oruç tutulup tutulmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan ayı son günü ne zaman? Ramazan orucu ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

01 Mayıs Pazar arefe günü tutulacak oruç ile on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda edilecek. Ramazan Bayramı arefesi, Ramazan ayının son günüdür. Bu kapsamda Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutulacak.