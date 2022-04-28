Şiddetli sağanak geliyor! Tatile çıkacaklar dikkat! Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Özellikle Ramazan Bayramı'nda yağışın görüleceği iller tek tek açıklanırken olası su baskınlarına karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Peki Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. 5 günlük haritalı raporda İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak yağış dikkat çekti.
DOĞUDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu, Kars, Ağrı, Iğdır'ın batısı ile Van'ın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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