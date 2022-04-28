Şiddetli sağanak geliyor! Tatile çıkacaklar dikkat! Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu

DOĞUDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu, Kars, Ağrı, Iğdır'ın batısı ile Van'ın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.