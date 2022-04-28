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Almanya'yı sallayan Türk! Yasemin Gündoğan 8.2 milyon euroyu böyle kaçırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Almanya’yı sallayan Türk! Yasemin Gündoğan 8.2 milyon euroyu böyle kaçırdı

Almanya'da çalıştığı şirkette 8.2 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan'dan 11 aydır haber yok. Gündoğan'ın, paraları kaçırdığı kapıyı açması için Alman iş arkadaşı üzerinden inanılmaz bir oyun yaptığı ortaya çıktı. İşte akılalmaz vurgundan çarpıcı detaylar!

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı Loomis adlı para nakil firmasından 8.2 milyon euroluk soygun gerçekleştiren Yasemin Gündoğan'ın (28), parayı çıkarmak için Henning B. adlı (41) mesai arkadaşı ile flörtleştiği belirlendi. Gündoğan'ın soygundan önce kapıyı açtırmak için cep telefonu numarası ile yemek yeme isteğini içeren not verdiği ortaya çıktı.

Almanya’yı sallayan Türk! Yasemin Gündoğan 8.2 milyon euroyu böyle kaçırdı

YASEMİN'DEN KUSURSUZ PLAN

HENNİNG B.'ye kağıt çöplerini atacağını ifade eden Gündoğan'ın sonuca flörtleşerek daha kolay gittiği ifade edildi.

Almanya’yı sallayan Türk! Yasemin Gündoğan 8.2 milyon euroyu böyle kaçırdı

Henning B.'nin, soygunun farkında olmadan düğmeye basarak içinde para dolu çöp konteynerlerinin güvenlik noktasından geçmesini sağladığı, Gündoğan'ın dışarı çıkardığı paraları, çalıntı plaka taktığı kiralık minibüse yükleyip ortadan kaybolduğu iddianamede yer aldı.

Almanya’yı sallayan Türk! Yasemin Gündoğan 8.2 milyon euroyu böyle kaçırdı

TÜRKİYE'DE HAVUZLU VİLLA

Yasemin Gündoğan'ın kusursuz plan sonrası firmadan çıkardığı paraları, şu anda sanık koltuğunda oturan Büşra S. (24) ve onun arkadaşı Yiğit T. ile birlikte Türkiye'ye kaçırdığı iddianamenin diğer detayı oldu.

Almanya’yı sallayan Türk! Yasemin Gündoğan 8.2 milyon euroyu böyle kaçırdı

Büşra S.'nin Yasemin ile Ege kıyısında havuzlu bir evde kaldıktan iki hafta sonra Almanya'ya döndüğü belirtildi. Evi basılıp yakalanan Büşra S., sessizliğini koruyor.

Almanya’yı sallayan Türk! Yasemin Gündoğan 8.2 milyon euroyu böyle kaçırdı

ANNESİ İLE SAATLERCE ŞİFRELİ KONUŞTU

Soygunun tek sanığı Büşra S.'nin soygun sonrası annesi ile çok sık telefon görüşmesi yaptığı, savcılığın elinde ciltler dolusu ses kayıt dökümü bulunduğu, bir kısmının şifreli olduğu aktarıldı.

Almanya’yı sallayan Türk! Yasemin Gündoğan 8.2 milyon euroyu böyle kaçırdı

Kimlik ve pasaportuna el konulan Büşra S., denetimli serbestlik yasasından yararlanıyor.

Sanık, her gün karakola imza veriyor, kent dışına çıkmasına izin verilmiyor.

Almanya’yı sallayan Türk! Yasemin Gündoğan 8.2 milyon euroyu böyle kaçırdı

Bremen Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın önümüzdeki ay tamamlanması ve Büşra S.'nin altı yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.

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