Almanya’yı sallayan Türk! Yasemin Gündoğan 8.2 milyon euroyu böyle kaçırdı

TÜRKİYE'DE HAVUZLU VİLLA

Yasemin Gündoğan'ın kusursuz plan sonrası firmadan çıkardığı paraları, şu anda sanık koltuğunda oturan Büşra S. (24) ve onun arkadaşı Yiğit T. ile birlikte Türkiye'ye kaçırdığı iddianamenin diğer detayı oldu.