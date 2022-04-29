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İzmir'de kaçak tütün operasyonu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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İzmir’de kaçak tütün operasyonu!

Son dakika haberine göre: İzmir’in Menemen ilçesinde, depo ve üretim yeri olarak kullanılan iki ayrı adrese yönelik düzenlenen kaçak tütün operasyonunda; 230 kilogram kaçak tütün, binlerce boş ve dolu bandrolsüz makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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