İtalya'daki vurgun Türkiye’ye uzandı! Milyonluk altın aldılar
Son dakika haberine göre: İtalya Posta Teşkilatı’nın sisteminden 2017 yılında 5 milyon 90 bin euro yasadışı olarak transfer edildi. Yurtışına kaçırılan paraların 2.5 milyon eurosunun izine Türkiye’de rastlandı. Parayı çeken 3 kişi gözaltına alındı.
Milyonlarca euro'luk vurgun, 3-5 Nisan 2017'de İtalya Posta Teşkilatı'nda (Poste Italiane) yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek izinsiz para transferleri gerçekleştiği ve birçok ülkeye para çıkışı olduğu tespit edildi.
Toplam 5 milyon 90 bin euro (yaklaşık 78 milyon lira) izinsiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili birimlere aktarılınca paranın izinin Türkiye'ye kadar uzandığı anlaşıldı. İtalyan makamların durumu Türk yetkililere iletmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Suçlar, şüpheli hesapları incelemeye aldı.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
MASAK, Türkiye'de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tur. Ltd. Şti'nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Tekstil'in hesaplarına 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.'ye ise 960 bin euro aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.
İhsan N. ifadesinde, Mart 2017'de 3 kişinin yanına gelerek yatırım maksatlı altın almak istediklerini, hesabına bu nedenle para geldiğini öne sürdü. Altın alma maksadıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzer işlemi yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini, onun da bu işlemden yüzde 3 komisyon aldığını iddia etti.
MİLYONLUK ALTIN ALDILAR
Şüpheli Ali H. ifadesinde Armin'in, Hayrullah N. ise Natel'in kendisine ait olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komisyon aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.'nin 90 bin euro komisyon almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, söz konusu kişilerin orta gelirli olmasına rağmen hesapları ile şirketlerin kuruluş amacıyla yaptığı faaliyetler arasında uygunluk olmadığını belirledi.
Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.'nin tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket olmasına rağmen altın tüccarlığı yapmaları, ayrıca şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa aykırı olduğu belirtilerek 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
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