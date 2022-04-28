İtalya’daki vurgun Türkiye’ye uzandı! Milyonluk altın aldılar

İhsan N. ifadesinde, Mart 2017'de 3 kişinin yanına gelerek yatırım maksatlı altın almak istediklerini, hesabına bu nedenle para geldiğini öne sürdü. Altın alma maksadıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzer işlemi yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini, onun da bu işlemden yüzde 3 komisyon aldığını iddia etti.