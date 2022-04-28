Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? 2017 yılı Ramazan ayından bu yana her Ramazan'da ekranlara gelen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın 2022 sezonu sona erdi. TRT1 ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa yönettiği programda kazanan isim açıklandı. Peki, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? 2022 Kuran'ı güzel okuma birincisi kim oldu? Ödül ne veriliyor? İşte Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi...

KURAN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI KİM KAZANDI?

2022 yılında 65 bin kişinin başvuru yaptığı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde yapıldı. Yarışmanın finalinde dereceye üç isim girdi. Gün sonunda kazanan yarışmacı açıklandı.