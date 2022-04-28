Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? 2022 Kuran'ı güzel okuma birincisi kim oldu? Ödül ne veriliyor?
Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sona erdi. TRT1 kanalında yayınlanan yarışmanın 6. sezonunda kazanan isim belli oldu. Ramazan ayı boyunca ekranlara gelen yarışma programı, bu yıl da Ramazan ayının manevi havasına ayrı bir değer katıp “Kur’an ziyafeti” yaşattı. Peki, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? 2022 Kuran'ı güzel okuma birincisi kim oldu? Ödül ne veriliyor? İşte Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi...
Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? 2017 yılı Ramazan ayından bu yana her Ramazan'da ekranlara gelen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın 2022 sezonu sona erdi. TRT1 ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa yönettiği programda kazanan isim açıklandı. Peki, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? 2022 Kuran'ı güzel okuma birincisi kim oldu? Ödül ne veriliyor? İşte Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi...
KURAN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI KİM KAZANDI?
2022 yılında 65 bin kişinin başvuru yaptığı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde yapıldı. Yarışmanın finalinde dereceye üç isim girdi. Gün sonunda kazanan yarışmacı açıklandı.
NE ÖDÜL VERİLİYOR?
2022 Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi Mustafa Öztürk'e ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi.
Her gün 5 ismin yarıştığı konseptte gün birincisi 3 tam altın ile ödüllendiriliyor. Gün birincileri ise hafta sonunda yeniden bir yarışa girip hafta birinciliği için yarışıyor. Hafta birincileri ise 5 tam altın alıyor.
Hafta birincileri ise finale kalmaya hak kazanıyor. Finale kalan ve yılın birinci olan ise 50 altın ile ödüllendiriliyor.
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- Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? 2022 Kuran'ı güzel okuma birincisi kim oldu? Ödül ne veriliyor?
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