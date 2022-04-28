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Sultangazi'de korkutan yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Sultangazi’de korkutan yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre: Sultangazi'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

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