Muğla’da 80 milyonluk vurgun yapan ‘Süperstar’ Alev’in ifadesi ortaya çıktı

Muğla Bodrum'da emlak ve inşaat işleri yapılan firmanın sahibi Alev Yücel, pek çok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kar payı dağıtacağını belirtti. İddiaya göre, satışlardan %35 kardan pay veren şirket, bir müddet düzenli bir şekilde ödeme yaptı.