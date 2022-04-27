Muğla’da 80 milyonluk vurgun yapan ‘Süperstar’ Alev’in ifadesi ortaya çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kar payı vaadiyle pek çok vatandaştan 80 milyon TL topladığı öne sürülen, 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Alev Yücel'in, ifadesinde "Kimseyi dolandırmadım. Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı" dediği belirtildi.
Muğla Bodrum'da emlak ve inşaat işleri yapılan firmanın sahibi Alev Yücel, pek çok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kar payı dağıtacağını belirtti. İddiaya göre, satışlardan %35 kardan pay veren şirket, bir müddet düzenli bir şekilde ödeme yaptı.
50 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU
İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmadı. Ödemesini alamayan kişiler de polise giderek şikayetçi oldu. 50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
800 KİŞİDEN 80 MİLYON TOPLADI
Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti. Ayrıca Alev Yücel'in, cep telefonuna mesaj atan mağdurlara iş yaptıklarını, kimseyi nüfusuna almadığını, ellerinde sözleşme olduğunu, vakti ve sabrı olmadığını yazarak cevap verdiği ileri sürüldü.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Yücel., babası S.Y., annesi M.Y., arkadaşı G.G. ve C.G., gözaltına alındı. Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı D.Y. de gözaltına alındı.
DEVELERİNE EL KOYULDU
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alev Yücel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 'Süperstar' lakaplı Yücel'in banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Yücel'in suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.
"GAZETELERDE HABERLER ÇIKTIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTTI"
Öte yandan Alev Yücel'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yücel, dolandırıcılık iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Kış mevsiminde elden para toplayarak villa kiralıyorum. Turizm sezonunda villaları yüksek fiyatla kira veriyorum. Hem bu şekilde kar ediyorum hem de para topladığım kişilere kar payı veriyorum. Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı. Yoksa bir sıkıntı yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi dolandırmadım" dedi.
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