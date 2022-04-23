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Bodrum’da 30 milyonluk vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Bodrum’da 30 milyonluk vurgun! ’Süperstar’ gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşları dolandırarak 80 milyon lira toplandığı öne sürülen 5 şahıs emniyet güçlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar içinde lüks yaşantısı sebebiyle çevresinde 'Süperstar' lakabıyla anıldığı öğrenilen Alev Y. de yer alıyor. Zanlıların karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Bodrum'da emlak kiralama ile inşaat işleri yapan bir şirketin sahibi Alev Y., vatandaşlardan para toplayıp kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini dile getirdi. İddiaya göre, satışlardan hemen hemen %35 kardan pay veren şirket, bir müddet düzenli bir şekilde ödeme yaptı. İlerleyen dönemde ise firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme gelmemeye başlandı. Aylardır ödeme alamayan mağdurlar, karakola giderek firma ve yetkilisi ile ilgili şikayetçi oldu.

20'NİN ÜZEİRNDE MAĞDURDAN 80 MİLYON TOPLADI

Polis, olayla ilgili inceleme başlatılırken, 20'den fazla şikayetçinin olduğu belirtildi. Ayrıca, mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon TL topladığını iddia etti.

LAKABI 'SÜPERSTAR'

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y. ve annesi Mesude Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, firma sahibi Alev Y.'nin lüks hayat sürmesi nedeniyle çevresinde 'Süperstar' lakabıyla tanındığı öğrenildi.

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