Bodrum’da 30 milyonluk vurgun! ’Süperstar’ gözaltına alındı

Bodrum'da emlak kiralama ile inşaat işleri yapan bir şirketin sahibi Alev Y., vatandaşlardan para toplayıp kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini dile getirdi. İddiaya göre, satışlardan hemen hemen %35 kardan pay veren şirket, bir müddet düzenli bir şekilde ödeme yaptı. İlerleyen dönemde ise firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme gelmemeye başlandı. Aylardır ödeme alamayan mağdurlar, karakola giderek firma ve yetkilisi ile ilgili şikayetçi oldu.