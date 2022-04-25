80 milyonluk vurgunda flaş gelişme! Süperstar Alev'in develerine el konuldu
Süperstar lakaplı Alev Y., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesiyle 3 devesini de kaybetti. Kar payı vaadiyle birçok kişiden 80 milyon lira topladığı ileri sürülen Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi. Ayrıca 2 milyon liraya satın aldığı 3 devesine de el konuldu.
Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Y., birçok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kar payı vereceği yalanını söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmamaya başladı.
Ödemesini alamayan kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti.
GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y., annesi Mesude Y., arkadaşı Gökhan G. ve Cahit G., gözaltına alındı.
Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı Deniz Y. de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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