Esra Erol 18 yaşındaki Lale Şahin’i buldu! Acılı baba stüdyoda gözyaşına boğuldu

Orhan Bey'de kendilerine böyle bir bilginin gelmediğini ve günlerdir onlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Burak Yıldırım ise "Biz dayısını hemen aradık, bilgileri olsun diye. Lale'nin zaten ailesiyle huzuru yokmuş. Ben hastayım, bakamam diye ailesi evlenmemize izin vermiyor" şeklinde konuştu.