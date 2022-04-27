Esra Erol 18 yaşındaki Lale Şahin'i buldu! Acılı baba stüdyoda gözyaşına boğuldu
Orhan Şahin 18 yaşındaki kızı Lale Şahin'in 13 Nisan'dan itibaren kayıp olduğunu belirterek ATV ekranlarındaki Esra Erol'da programına katıldı. Türkiye'nin sevilen sunucusu Esra Erol, Lale Şahin'i buldu. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Lale Şahin ailesinden baskı gördüğü için Burak Yıldırım'a kaçtığını ve nikah kıydıklarını açıkladı.
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, ailesi tarafından aranan 18 yaşında Lale Şahin'i buldu. Orhan Şahin ve eşi Leyla Şahin, kızları Lale Şahin'in 13 Nisan'dan bugüne kadar kayıp olduğunu belirtti.
KIZI BURAK'A KAÇMIŞ
Esra Erol'a aldıkları son duyumları aktaran Şahin ailesi, "13 Nisan günü eve geldik. Kızımız yok. Karakola gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Daha sonra kızımızı evin önünden alan taksiciye ulaştık. Bize Lale'yi Şanlıurfa'ya giden otobüslerin oraya bıraktığını ve Burak Yıldırım'ın yanında gittiğini söylediğini aktardı" dedi.
Acılı baba Orhan Şahin, kızı Lale'nin daha önce de Burak Yıldırım için evden kaçtığını söyledi. Daha sonra Burak'ın ailesiyle iletişim kurduğunu belirten baba Şahin, "Bıze çocuklarının hasta olduğunu ve evlenemeyeceğini söylediler. Sonra da Burak ile konuştu. Ona; "Madem kızımı istemiyorsun konuşma ozaman" diyerek yasakladı.
ESRA EROL LALE'Yİ BULDU
Esra Erol, 13 Nisan'dan beri kızlarında haber alamayan çaresiz anne-babaya müjdeli haberi verdi. Ancak Leyla hanım Erol'ün ''kızınız Lale'yi bulduk''sözleri üzerine fenalaşarak yürekleri ağza getirdi.
Burak Yıldırım'ın babası canlı yayına bağlanarak "Lale bizim eve geldi ve sokakta kalmasın diye eve aldık. Bu yanımıza ikinci gelişi. Çocukla Lale'nin dayısını arayıp haber verdi." dedi.
Orhan Bey'de kendilerine böyle bir bilginin gelmediğini ve günlerdir onlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Burak Yıldırım ise "Biz dayısını hemen aradık, bilgileri olsun diye. Lale'nin zaten ailesiyle huzuru yokmuş. Ben hastayım, bakamam diye ailesi evlenmemize izin vermiyor" şeklinde konuştu.
LALE ŞAHİN İLK KEZ KONUŞTU
Esra Erol'da programına konuşan Lale Şahin, "Baskı görüyordum. 18 yaşına girince de Burak'a tekrar kaçtım" dedi.
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