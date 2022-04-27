Gökhan Argın’ın cezası açıklandı! Aleyna Ağgül 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakmıştı
Son dakika haberine göre: Geçtiğimiz yaz canına kıyan Aleyna Ağgül, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı bir not bırakmıştı. Ağgül'ün ölümünden sonra tutuklanan Gökhan Argın’ın cezası açıklandı.
Iğdır'da 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmandan kendini atarak intihar eden 17 yaşındaki Aleyna Ağgül, ölümünden önce 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not bıraktı.
Önce ifadesi alınarak serbest bırakılan Argın 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz ay yapılan ilk duruşmada iddiaları reddeden Argın, 15 gün önce üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
Erzincan'da tutuklu bulunan sanık SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Gökhan Argın, 'şantaj', 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçları yer aldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi. Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Yeniden hakim karşısına çıkan Argın, sabah saatlerinde başlayan duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Argın'ın avukatları savunma yaptı.
Avukatların savunmasında genç kızın intiharı ile sanık Gökhan Argın'ın bir dahili olmadığı iddia edildi. Savunmaları dinleyen hakim ise kararını açıkladı. Argın'a müebbet hapis cezası verildi.
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