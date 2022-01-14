Aleyna Ağgül’ün ölümünde yeni gelişme! İntihar notunu ruj ile yazmış

DEVRİM YAPACAĞIM

İddianameye Aleyna Ağgül'ün arkadaşı Beyza N.T. ile Serhat Ş.'nin ifadelerine de yer verildi. Beyza N.T., şüpheli Gökhan'ı görmediğini ve tanımadığını ancak Aleyna'nın anlattığı kadarıyla bildiğini belirtti. Beyza N.T., Gökhan'ın sürekli Aleyna'yı rahatsız edip tehditlerde bulunduğunu ve darbettiğini söyledi. 29 Eylül 202'de Aleyna'nın kendisine WhatsApp üzerinden gönderdiği ses kaydında artık dayanamadığını ve şikayetçi olmak için karakola gittiğini söylediğini belirtene Beyza N.T., buna ilişkin ses kaydını Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğini söyledi.

Ses kaydının çözümlemesinde, '...ondan sonra bu da görüp tuttu, yine şey kolum molum morarıp, yine anladın mı, geldi yine evin oraya falan, öyle ben de geldim şikayetçi olacağım, artık daha yeter' dediği bildirildi.