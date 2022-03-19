Aleyna Ağgül’ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın’a hakimden tepki: Karından da mı utanmadın

Mahkeme Başkanı, Argın'ın Aleyna'ya 'Elimde görüntülerin var' şeklindeki mesajını da sordu. Argın, görüntülerin doğum günü videoları olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Babacan, ispat etmesini istedi, Argın ise "Sinirlendim telefonu attım. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Mahkemede taksici ve polislerin de olduğu 16 tanık ifadeleri okunurken Argın'ın sürekli araya girmesi üzerine sinirlenen mahkeme başbakanı, "Hiç karından da mı utanmadın" diyerek Argın'a tepki gösterdi. Duruşma öncesi Argın'ın eşi Leyla Argın 'tanık olmak istemiyorum' diyerek adliyeden ayrıldığı öğrenildi.