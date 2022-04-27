Evlilik fikrinden vazgeçiremediği kızını öldüren babaya 9 yıl sonra müebbet hapis cezası

Olay, Kastamonu'nun merkeze bağlı Hasköy köyünde 2014'ün Kasım ayında gerçekleşti.

17 yaşındaki M.B. evinde tabanca ile baş kısmına iki kurşunun isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın akabinde gözaltına alınan Ş.B., olay tarihinde verdiği ifadesinde üzerini değiştiği esnada silahını tutmak için kızına verdiği ve bu esnada tabancanın ateş alması neticesinde kazara M.B.'nin kendini vurduğunu söylediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen Ş.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA 7 YIL SÜRDÜ

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma yaklaşık 7 yıl sürdü. Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte 2020 yılında baba Ş.B. ile anne S.B. ve babaannesi S.B. hakkında dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde baba Ş.B. hakkında 'kasten öldürme, kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan, anne S.B. ile diğer sanık babaannesi S.B. hakkında da 'suçu bildirmeme' suçundan dava açıldı.



CUMHURİYET SAVCISI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI TALEBİ

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında toplanan deliller neticesinde sanıkların sözüne itibar edilemeyeceği, Ş.B'nin 18 yaşından küçük çocuğunu kasten öldürdüğü, olayı gizlemek için sakladıkları, bu sebepten ötürü 'alt soya ait çocuğu öldürme' suçundan dolayı sanık baba Ş.B.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, hüküm ile birlikte tutuklanmasına, diğer sanıklar anne S.B. ile babaannesi S.B.'nin de 'suçu bildirmeme' suçunun toplanan deliller neticesinde oluşmadığından beraatına karar verilmesini talep etti.