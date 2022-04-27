Evlilik fikrinden vazgeçiremediği kızını öldüren babaya 9 yıl sonra müebbet hapis cezası
Kastamonu’da 17 yaşındayken evlenmek isteyen kızını öldürdüğü iddiasıyla 9 senedir yargılanan babanın cezası belli oldu. Babanın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi. 9 senedir tutuksuz yargılanan baba, Cumhuriyet Savcısının mütalaasının akabinde mahkeme salonunda tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
Olay, Kastamonu'nun merkeze bağlı Hasköy köyünde 2014'ün Kasım ayında gerçekleşti.
17 yaşındaki M.B. evinde tabanca ile baş kısmına iki kurşunun isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın akabinde gözaltına alınan Ş.B., olay tarihinde verdiği ifadesinde üzerini değiştiği esnada silahını tutmak için kızına verdiği ve bu esnada tabancanın ateş alması neticesinde kazara M.B.'nin kendini vurduğunu söylediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen Ş.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA 7 YIL SÜRDÜ
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma yaklaşık 7 yıl sürdü. Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte 2020 yılında baba Ş.B. ile anne S.B. ve babaannesi S.B. hakkında dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde baba Ş.B. hakkında 'kasten öldürme, kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan, anne S.B. ile diğer sanık babaannesi S.B. hakkında da 'suçu bildirmeme' suçundan dava açıldı.
CUMHURİYET SAVCISI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI TALEBİ
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında toplanan deliller neticesinde sanıkların sözüne itibar edilemeyeceği, Ş.B'nin 18 yaşından küçük çocuğunu kasten öldürdüğü, olayı gizlemek için sakladıkları, bu sebepten ötürü 'alt soya ait çocuğu öldürme' suçundan dolayı sanık baba Ş.B.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, hüküm ile birlikte tutuklanmasına, diğer sanıklar anne S.B. ile babaannesi S.B.'nin de 'suçu bildirmeme' suçunun toplanan deliller neticesinde oluşmadığından beraatına karar verilmesini talep etti.
"BEN KIZIMI ÖLDÜRMEDİM"
Mütalaanın ardından baba Ş.B., yaptığı savunmada, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum. Ben kızımı öldürmedim. Üzerimi değiştirmek için gömleğimi çıkarttığım sırada tabancayı kızıma verdim. O sırada tabanca ateş aldı ve kızıma isabet etti. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
Duruşmaya Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına katılan avukat ise, "Maktulün evlilik düşüncesine karşı çıkması sebebiyle babası ile husumetli olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar kazara da olduğunu söyleseler de kasten öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.
MAHKEME SALONUNDA TUTUKLANDI
Sanık avukatı da, Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, suçun vasfı ve verilecek ceza durumunda sanığın kaçma ihtimali olacağından baba Ş.B.'nin tutuklanmasına karar verdi. Duruşma salonunda tutuklanan baba, cezaevine gönderildi.
Öte yandan, 17 yaşındaki M.B.'nin evlenmek istediği ve kız istemek için aileden izin istendiği, ailenin ise buna karşı çıkarak izin vermediği iddia edildi.
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