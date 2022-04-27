Bilim insanlarından Marmara için müsilaj açıklaması! Bulguya rastlanıldı mı?

"OKSİJEN DURUMU GEÇEN YILA GÖRE MAALESEF DAHA İYİ DEĞİL"



ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Doc. Dr Mustafa Yücel ise "Şu an iki kurum ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü zaten özellikle son bir yıldır MARMOD projesi çerçevesinde dönüşümlü olarak Marmara'yı ziyaret ediyor. Özellikle İstanbul Üniversitemiz boğazları çok sıkı takip ediyor. Ve bu anlamda son on yıllarda en iyi çalışılmış bir veri seti elimize geçmiş durumda. Zaten bu sorduğunuz sorulara bu sayede cevap verebiliyoruz. Özellikle MARMOD projesi sayesinde elde ettiğimiz veriler sayesinde şunu söyleyebiliriz aslında. Oksijen azlığı nedeniyle başlatılmış bir projedir. Müsilajla beraber ek seferler ek örneklemeler yapıyoruz. Bugün de aslında böyle bir gün. Oksijen durumu geçen yıla göre maalesef daha iyi değil. Her şeyden önce bunu ortaya koymalıyız. Bu seferin şöyle bir avantajı oldu. İlk defa iki kurum da aynı metotlarla metotlarımızı daha da geliştirerek mümkün olduğunca aynı şekilde ölçümler yapmaya çalıştık. Örneğin biz mart sonu sonuçlarımızda ODTÜ Bilim gemisinin mart sonu sonuçlarıyla Alemdar gemisinin şu andaki sonuçları birebir ölçüyor gerçekten. Örneğin İzmit Körfezi'nde çok ciddi bir oksijen azlığı hala devam ediyor. Bu körfezin dip suları maalesef hidrojen sülfür sularıyla artık yıl boyu kaplı durumda. Oksijen azlığı maalesef geçen yıla göre daha iyi değil. Sistem hala çok ciddi azot ve fosfor yükleriyle yüklü durumda. Bunun gerçekten altını çizmemiz gerekiyor" diye konuştu.