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2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak?

2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının ilk gününden bu zamana kadar her gün iftardan sonra yatsı namazı vaktinde teravih namazı camilerde cemaatle birlikte kılınıyor. Diyanet takvimi ile belirlenen ramazan ayı ve namaz vakitleri son teravih için de bilgi verdi. Peki, 2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak?

2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sahurdan hemen önce başlayan teravih namazı ramazan ayı boyunca devam etmektedir. Vatandaşlar, tarafından 'son teravih namazı ne zaman kılınacak?' sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, 2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak?

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 1 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

Bu yıl son teravih namazı 30 Nisan günü yatsı namazının ardından eda edilecek.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi kabul edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması durumunda da sünnet yerine getirilmiş olur.

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