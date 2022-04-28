2022 son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile son teravih namazı ne zaman kılınacak?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınır.