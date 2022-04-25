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İstanbul'da müsilaj korkusu! Tabaka oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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İstanbul’da müsilaj korkusu! Tabaka oluştu

Mersin'in ardından İstanbul'da da yeniden müsilaj tehlikesi ortaya çıktı. Kadıköy ve Tuzla sahillerinde kirlilikler ortaya çıktı. Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı.

İstanbul Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı.

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.

Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı.

Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.

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