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Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün düzenli olarak güncellendiği 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Haritalarda yurt genelinde çok sayıda ilde hava sıcaklıklarının düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Sıcaklıkların İstanbul Ankara ve İzmir'de de ineceği görüldü. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün düzenli olarak güncellenen 5 günlük hava durumunda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

Kocaeli, Yalova, Ankara, Eskişehir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
İstanbul: Parçalı bulutlu 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 23
Samsun: Az bulutlu ve açık 17
Trabzon: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece yer yer puslu ve sisli 18
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

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