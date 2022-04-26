Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Antalya: Az bulutlu 23

Samsun: Az bulutlu ve açık 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece yer yer puslu ve sisli 18

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27