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Bugün hava nasıl olacak? İl il yurtta hava durumu

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Giriş: 27.04.2022 08:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün düzenli olarak güncellendiği 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Haritalarda yurt genelinde çok sayıda ilde hava sıcaklıklarının düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Sıcaklıkların İstanbul Ankara ve İzmir'de de ineceği görüldü. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan detayları anlattı.

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