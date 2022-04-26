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Kadir Gecesi duasının okunuşu ve anlamı! Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Kadir Gecesi duasının okunuşu ve anlamı! Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi ibadetlerini yerine getiren milyonlarca Müslüman, Kadir Gecesi'nde, Kadir suresinin anlamını ve faziletini araştırmaya başladı. 'İnna enzelna' adıyla da bilinen bu surenin Türkçe okunuşu, anlamı ve meali merak ediliyor. İşte, Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler oldukça önemlidir. Hatim duasını okumak da bunlardan biridir. Müslüman ailemi hatim duası ne zaman okunur sorunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR

Kadir Gecesi, Ramazan ayında idrak edilen yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki etkilerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanılan bir gecedir. Kadir Gecesi yapılacak dualar ve okunacak tesbihatlar şöyle:

KADİR GECESİ OKUNACAK SURELER

Yasin

Tebareke

Amme

Kadir Suresi

İnşirah Suresi

Bu beş sureyi Kadir Gecesi okumanın fazileti oldukça büyüktür.

KADİR SURESİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU ANLAMI

Kadir Suresi Türkçe okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Kadir Suresi Anlamı (Diyanet Meali)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

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