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Eşyaları yandı, gözü yaşlı kadın ev sahibine nasıl anlatacağını düşündü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Eşyaları yandı, gözü yaşlı kadın ev sahibine nasıl anlatacağını düşündü

Bolu'da kiracının oturduğu evde çıkan yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol atına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını seyreden kiracı Merve Çiçek, "Ev sahibi evine çok düşkündü. Ben ona nasıl söyleyeceğim" sözleriyle gözyaşı döktü.

Olay, Kültür Mahallesi Cengiz Sokak'taki binanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak yaşayan Merve Çiçek, patlama sesini duyarak odaları tek tek kontrol etti.

Çocuk odasından dumanlar gediğini gören Çiçek, evden dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

"ŞİMDİ BEN ONA YANGIN ÇIKTIĞINI NASIL SÖYLEYECEĞİM"

Yangın söndürme çalışmalarını izleyen kiracı Merve Çiçek, "Ev sahibi evine çok düşkündü. Şimdi ben ona yangın çıktığını nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü. Dakikalarca ağlayan Çiçek'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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