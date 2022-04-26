Eşyaları yandı, gözü yaşlı kadın ev sahibine nasıl anlatacağını düşündü

"ŞİMDİ BEN ONA YANGIN ÇIKTIĞINI NASIL SÖYLEYECEĞİM"

Yangın söndürme çalışmalarını izleyen kiracı Merve Çiçek, "Ev sahibi evine çok düşkündü. Şimdi ben ona yangın çıktığını nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü. Dakikalarca ağlayan Çiçek'i komşuları teselli etmeye çalıştı.