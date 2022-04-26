Eşyaları yandı, gözü yaşlı kadın ev sahibine nasıl anlatacağını düşündü

Bolu'da kiracının oturduğu evde çıkan yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol atına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını seyreden kiracı Merve Çiçek, "Ev sahibi evine çok düşkündü. Ben ona nasıl söyleyeceğim" sözleriyle gözyaşı döktü.

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