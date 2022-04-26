Aydın’da liselilerin oyunu kanlı bitti! 15 yaşındaki Arda toprağa verildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinde buluştukları 15 yaşındaki okul arkadaşı C.E.D.'nin oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Arda Hür, İncirliova ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yakalanan Hür'ün dört arkadaşından C.E.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı, diğer 3'ü de karakoldaki işlemlerini akabinde serbest bırakıldı.
Olay, geçen gün saat 12.00 sularında Zeybek Mahallesi 1547 Sokak'ta 3 katlı bir evin zemin katında gerçekleşti.
5 ARKADAŞ AV TÜFEĞİYLE OYUN OYNUYORDU
Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıfta eğitim gören 5 öğrenci, iddiaya göre dersleri boş olduğu için C.E.D.'nin evine gitti. Evde sohbet etmeye başlayan 5 arkadaş, bir süre sonra odadan aldıkları av tüfeği ile oynamaya başladı. C.E.D.'nin elindeki tüfek bir anda ateş aldı.
SAÇMALAR BAŞINA İSABET ETTİ
Saçmalar karşısında duran Mehmet Arda Hür'ün başına isabet etti. Hür, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları ise panik içinde dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hür'ün öldüğünü belirledi. C.E.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.
AİLENİN TEK ÇOCUĞU
İncirliova'da gıda toptancılığı yapan Oktay ve Havva Hür'ün tek çocukları olan Mehmet Arda Hür'ün cenazesi Adnan Menderes Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Mehmet Arda Hür'ün cenazesi Çarşı Camii'ne getirildi. Tabutun başında bekleyen baba Oktay Hür, taziyeleri gözyaşı içinde kabul etti. Hür'ün cenazesi, öğlen vakti kılınan namazının ardından Efeler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Hür'ün ailesini İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da yalnız bırakmadı. Gözaltına alınan 4 öğrenciden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, C.E.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son açıklamalar: 9 gün tatil olacak mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Resmi açıklama geldi mi?
- Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi?
- Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?
- Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar
- Emeklilere sürpriz açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!
- Son dakika açıklandı! KPSS 2022/7 atama sonuçları sorgulama: Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları nereden öğrenilir?
- Son Bilim Kurulu kararları neler? Maske tamamen kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...
- Kadir suresi okunuşu: Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
- 26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? 2022 İmaş Makina borsada ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul son açıklamalar
- Kadir Gecesi 2022 hangi gün? Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi ne oldu?