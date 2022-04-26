Aydın’da liselilerin oyunu kanlı bitti! 15 yaşındaki Arda toprağa verildi





AİLENİN TEK ÇOCUĞU



İncirliova'da gıda toptancılığı yapan Oktay ve Havva Hür'ün tek çocukları olan Mehmet Arda Hür'ün cenazesi Adnan Menderes Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Mehmet Arda Hür'ün cenazesi Çarşı Camii'ne getirildi. Tabutun başında bekleyen baba Oktay Hür, taziyeleri gözyaşı içinde kabul etti. Hür'ün cenazesi, öğlen vakti kılınan namazının ardından Efeler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Hür'ün ailesini İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da yalnız bırakmadı. Gözaltına alınan 4 öğrenciden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, C.E.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı.