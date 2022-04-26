Yol kesip vatandaşlara tehditler savuran Suriyeli maganda Hamza Hamma’ya hakimlikten tokat gibi yanıt! Soruşturma başlatıldı

Hamza Hamma'nın Türkiye'ye 6 yıl önce geldiği tespit edildi. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen Hamma'nın menşei olduğu ülkeye sınır dışı edilmesi kararı verildi.