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Kağıthane’de maganda dehşeti! Çocuklu kadının otomobilinin önünü kesip…

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Kağıthane’de maganda dehşeti! Çocuklu kadının otomobilinin önünü kesip…

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde trafikte tartıştığı genç kadın ile çocuğunun olduğu aracın aniden önünü kesen maganda, araca tekme ile yumruklar atarak tehditler yağdırdı. Saldırganın yanındaki kadın tarafından güçlükle sakinleştirildiği olayda dehşete düşüren anlar kameralara anbean kaydedildi. Şahıs Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçen günlerde saat 08.30 sularında gerçekleşen olayda, cadde üzerinde hareket halinde olan 29 yaşındaki Onur Ü., trafikte yol verme sebebiyle tartıştığı bir Özgür İpek D.'nin hakimiyetindeki aracın önünü kesti.

ÇOCUKLU KADINA KABUSU YAŞATTI

Şahıs ardından aracında 11 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olan kadının otomobiline yumruk ve tekmeler atarak tehditler savurdu. Neye uğradığını şaşıran kadın ise karşılık vermeden aracın içinde beklemeye başladı.



ARABANIN ÖNÜNÜ KESİP TEKMELEMEYE BAŞLADI

Sinirlerine hakim olamayan şahsı kendi aracında bulunan başka bir kadın sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra kadın Onur Ü.'yü alarak kendi araçlarına geri bindirirken, çocuğuyla birlikte korku dolu anlar yaşana kadın sürücüsü aracıyla yoluna devam etti. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine giden Özgür Doğan İ., yaşadığı olayları anlatarak Onur Ü.'den şikayetçi oldu.



KAĞITHANE EMNİYETİ KISKIVRAK YAKALADI
Şikayet üzerine harekete gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda Onur Ü.'yü Merkez Mahallesi'ndeki bir sokakta yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Onur Ü.'ye ifadesi alınarak "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Onur Ü., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bir vatandaş ise, "Bayanın aracının önünü kesiyor. Aracı tekmeliyorlar. Gelip saldırıyor. Bayana dehşeti yaşatmış. Bizim duyduğumuz o. Polis gelmiş gözaltına alındığını duyduk. Önlem alınması gerekli" dedi.



DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan anne ve çocuğunun yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün bir anda aracını durdurduğu ve içinde anne ile çocuğunun olduğu araca tekme ve yumruklar attığı, sonrasında ise kadının sakinleştirdiği görülüyor.

Çocuklu kadına dehşeti yaşattı ÇOCUKLU KADINA DEHŞETİ YAŞATTI

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