Kağıthane’de maganda dehşeti! Çocuklu kadının otomobilinin önünü kesip…





DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan anne ve çocuğunun yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün bir anda aracını durdurduğu ve içinde anne ile çocuğunun olduğu araca tekme ve yumruklar attığı, sonrasında ise kadının sakinleştirdiği görülüyor.