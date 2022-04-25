Kağıthane’de maganda dehşeti! Çocuklu kadının otomobilinin önünü kesip…

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde trafikte tartıştığı genç kadın ile çocuğunun olduğu aracın aniden önünü kesen maganda, araca tekme ile yumruklar atarak tehditler yağdırdı. Saldırganın yanındaki kadın tarafından güçlükle sakinleştirildiği olayda dehşete düşüren anlar kameralara anbean kaydedildi. Şahıs Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı.

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