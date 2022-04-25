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İstanbul'da kimyasal madde taşıyan kamyonet kaza yaptı: Variller yola saçıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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İstanbul’da kimyasal madde taşıyan kamyonet kaza yaptı: Variller yola saçıldı

İstanbul Küçükçekmece'de toz şeker yüklü kamyon, ayakkabı imalatında kullanılan kimyasal madde taşıyan kamyonete çarpı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, aseton ve polycaptor adlı kimyasal maddeler yola döküldü. Yoldaki kimyasal maddelerin temizlenmesi için yol bir süre kapatıldı.

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