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Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Türkiye'nin konuştuğu vahşet! Tutuklu sayısı giderek yükseliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Türkiye’nin konuştuğu vahşet! Tutuklu sayısı giderek yükseliyor

Türkiye'nin Müge Anlı'nın ATV'deki programından öğrendiği Büyükşen cinayetinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında gözaltına alınan yedi kişiden biri daha tutuklandı. Böylece dosyaya ilişkin tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 19 Nisan'da Çumra ve Beyşehir ilçelerinde farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Zanlıyı, olaya şahit olan Büyükşen çiftinin kızı B.B'nin, "anne ve babasını öldüren kişi" olarak teşhis ettiği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ!

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