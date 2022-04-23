Bağdat Caddesi’nde feci kaza!





Yaşanan olay sonucu iki otomobilin sürücüsü de kazayı yara almadan atlatırken, 34 CVH 13 plakalı Hyundai marka otomobilde bulunan G. Ö., D. N., ve M. T. otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 34 CVH 13 plakalı Hyundai marka otomobilde sıkışan G. Ö., D. N., ve M. T. 'yi sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.