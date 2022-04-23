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23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu bayram TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başladı. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?

23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk tarafından adı verilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, önemini sadece çocuklara armağan edilen bir gün olmasından almıyor. Aynı zamanda tarihte önemli bir yıldönümüne denk gelen 23 Nisan resmi tatil olarak sayılıyor. İşte, 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?

23 NİSAN NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli bayramları arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama sebebi 1920'de gerçekleşen olayla açıklanıyor.

1920 yılında Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu özel gün ardından Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle bu özel günün ismini "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM'nin açılışının ilk yılından itibaren kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır.

Çocuk Bayramı tamamen ayrı bir kavram olarak gelişirken, Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Bayramları baştan ayrı bayramlarken, birleşmişler; en son da onlara Çocuk Bayramı katılmıştır.

23 NİSAN NEDEN KUTLANIR?

23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması sebebiyle kutlanmaktadır. 23 Nisan 1920 tarihinde Atatürk önderliğinde kurulan TBMM işleyişe başlamasının ardından Çocuk Bayramı olarak daha sonra ilan edilmiştir.

Bu özel gün TMBB açılışı dışında Çocuk Bayramı olarak gelişmiş ve Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

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