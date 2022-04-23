23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?

1920 yılında Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu özel gün ardından Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle bu özel günün ismini "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM'nin açılışının ilk yılından itibaren kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır.