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Sokak ortasında pitbull kabusu yaşattı: Sahipsiz olmadığı ortaya çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Sokak ortasında pitbull kabusu yaşattı: Sahipsiz olmadığı ortaya çıktı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa Özen'e saldırarak, yaralanmasına sebep olan pitbull türü köpeğin 'sahipsiz' olmadığı gün yüzüne çıktı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen E.A.'nın, 15 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Köpeğini hem tasmasız hem de kontrolsüz bir şekilde sokakta bırakan E.A.'ya, 14 bin 982 TL para cezası kesildi. Pitbull Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne verildi.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde 19 Nisan Salı günü meydana gelen olayda biri pitbull cinsi, 2 tür köpeğin saldırısına uğrayan Mustafa Özen, kendisini korumak için park halindeki bir aracın üzerine çıkmıştı.

Pitbullun pek çok kez ısırdığı Mustafa Özen, yoldan geçen bir araca binerek, saldırıdan ağır yaralanmadan kurtuldu. Hastanede tedavi gören Mustafa Özen, sahipsiz olduğu iddia edilen köpeği, saldırıdan sonra bir mahalle sakininin sahiplendiğini duyduğunu, bu durumun mantıklı gelmediğini ifade etmişti.

14 BİN 982 LİRA PARA CEZASI

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmada, Pitbull cinsi köpeğin sahibinin E.A. isimli kişi olduğunu belirledi. Polis E.A.'yı gözaltına alırken, pitbull cinsi köpeği de teslim aldı. E.A.'nın emniyette yapılan sorgulamasında farklı suçlardan 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Pitbull cinsi köpek Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli E.A. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14-l maddesinden işlem yapılarak, 14 bin 982 TL para cezası verildi.

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