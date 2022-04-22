Sokak ortasında pitbull kabusu yaşattı: Sahipsiz olmadığı ortaya çıktı

Pitbullun pek çok kez ısırdığı Mustafa Özen, yoldan geçen bir araca binerek, saldırıdan ağır yaralanmadan kurtuldu. Hastanede tedavi gören Mustafa Özen, sahipsiz olduğu iddia edilen köpeği, saldırıdan sonra bir mahalle sakininin sahiplendiğini duyduğunu, bu durumun mantıklı gelmediğini ifade etmişti.