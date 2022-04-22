Çalıştığı bankanın müşteri imzalarını taklit etti! İşte 12 milyon TL kredi çeken zanlıların cezası





DEĞNEKÇİNİN KARDEŞİ DE ŞANTAJ YAPMIŞ



Öte yandan bu durumu öğrenen Hacı Ahmet Özkan'ın kardeşi Hakan Özkan'ın da Koçak'tan şantajla para istediği, "Artık bana da pay vereceksin. Yoksa seni polise ihbar ederim" diye tehditte bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Gökhan Koçak'ın, Hakan Özkan'a 'sus payı' verdiği belirlendi. Bu bilgiler üzerine polis ekipleri, 2 Ocak 2021'de adreslerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla şüphelileri yakaladı. Hacı Ahmet Özkan'ın evinde yapılan aramalarda para transferlerinin yapıldığını gösteren 6 banka dekontu ve 30 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Koçak ile Hacı Ahmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Hakan Özkan'a ise ev hapsi cezası verildi.