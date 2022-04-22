Tek yumrukla hastanelik etti! Yol verme kavgası kamerada

Otomobil sürücüsünün de karşılık vermesiyle, ortam bir anda gerildi. Sinirlerin gerildiği tartışmanın ardından aracından inen sürücü ile yaya arasında itişmeler başladı. Bir anda tekme ve yumruklarla bir birbirlerine vurmaya başlayan yaya ve sürücüyü, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.